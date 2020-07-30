Личная арт-студия и золотая ванна: Кендалл Дженнер показала интерьер своего дома в Лос-Анджелесе

Звезды / Новости
30 июля 2020
Cosmo

      

24-летняя Кендалл уже несколько лет активно работает моделью и за это время ей удалось приобрести и обустроить собственный дом в Лос-Анджелесе, который ранее принадлежал Чарли Шину. То, как она живет, Дженнер показала изданию Architectural Digest, журналисты которого были у нее в гостях еще до карантина. А результатом визита стала сентябрьская обложка журнала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 29 Июл 2020 в 7:45 PDT

За интерьер в доме Кендалл Дженнер отвечали дизайнеры Кейтлин и Томми Клементс, совместно известным декоратором Уолдо Фернандезом. Они отметили, что Кендалл изначально хотела оформить жилье в теплых и сдержанных тонах, а также дополнить картину интересными арт-объектами. Так в ее доме появились расписанные вручную итальянские дверные панели 18-го века, старинный турецкий ковер, а также ряд картин и скульптур известных мастеров.

     

Кроме того, в доме у Кендалл есть своя арт-студия, бассейн, большая кухня и гардеробная.

«Я правда горжусь тем, чего мы добились. Это первый дом, который я полностью оформила, и думаю, что он идеально отражает мою сущность. Но, в любом случае, я все еще юная девушка из Лос-Анджелеса, которая любит веселиться», — рассказала Кендалл в интервью.

       

       

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: architecturaldigest.com
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