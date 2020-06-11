Кендалл Дженнер раскритиковали за прифотошопленный протестный плакат

Звезды / Новости 11 июня 2020

Cosmo

Сестры Кардашьян-Дженнер регулярно попадают под шквал критики за чрезмерное использование фотошопа. Но новый скандал, который разгорелся вокруг Кендалл Дженнер, касается не слишком тонкой талии или неузнаваемого лица. Так, в сети обсуждают фото, на котором звезда прифотошопила себе... протестный снимок, посвященный Black Lives Matter. Пользователи заметили, что плакат, который модель якобы держит в руках, не отбрасывает тень.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20 — Kendall (@KendallJenner) June 6, 2020

Впрочем, сама Кендалл уже заявила, что не имеет к новой версии снимка никакого отношения. «Это фото отфотошопил кто-то другой. Я его не публиковала», – написала Кендалл в своем Twitter.