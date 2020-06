Кендалл Дженнер раскритиковали за прифотошопленный протестный плакат

Сестры Кардашьян-Дженнер регулярно попадают под шквал критики за чрезмерное использование фотошопа. Но новый скандал, который разгорелся вокруг Кендалл Дженнер, касается не слишком тонкой талии или неузнаваемого лица. Так, в сети обсуждают фото, на котором звезда прифотошопила себе... протестный снимок, посвященный Black Lives Matter. Пользователи заметили, что плакат, который модель якобы держит в руках, не отбрасывает тень.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20