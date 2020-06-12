Кендалл и Кайли Дженнер рассказали, как изменились их отношения с отцом после его смены пола

Звезды / Новости 12 июня 2020

Cosmo

Спустя 5 лет после смены пола, отец Кендалл и Кайли рассказал журналу People, что не решился бы на подобный шаг, если бы это это навредило его дочерям.

Сами девушки эти слова также подтверждают:

«Когда мой отец стал трансгендером, наши отношения вышли на новый уровень. Она наконец-то стала со мной искренней. Мы смогли откровенно говорить о своих эмоциях, которые мы переживали все эти годы», — отметила Кендалл и добавила, что все равно навсегда останется папиной дочкой.

«Она рассказывает так много историй о своей жизни, а я люблю сидеть и все это слушать. Ей удалось прожить так много удивительных жизней в одной», — добавляет модель.

Теплыми чувствами поделилась и Кайли:

«Достижения отца всегда меня вдохновляли — от золотой медали на Олимпиаде до получения лицензии пилота. Он наш герой».