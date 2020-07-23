Кэти Перри и Орландо Блум хотят, чтобы их новорожденная дочь сама выбрала имя: «Она сама скажет, какое ей нравится»

Звезды / Новости 23 июля 2020

Cosmo

Дать ребенку имя — одно из самых ответственных решений родителей. И его будущие звездные мама и папа Кэти Перри и Орландо Блум решили переложить… На саму малышку! В последнем интервью певица призналась, что у них с Орландо уже есть список возможных имен для дочери. Но окончательно определиться пара пока не смогла.

И певица придумала хитрую уловку: «У нас есть несколько вариантов имени. Думаю, она сама скажет, какое из них ей нравится. Я назову ее разными именами, и то, на которое она отзовется, станет ее», — поделилась идеей Кэти. Всем будущим мамам на заметку!