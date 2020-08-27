Новость дня: Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями (и уже показали первое фото малышки!)

Звезды / Новости 27 августа 2020

Cosmo

День начинается с отличных новостей: сегодня Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями — у влюбленных родилась дочь, которую они назвали Дэйзи Дав. Первое фото малышки уже появилось в официальном Instagram-аккаунте организации UNICEF, послами которой являются звезды.

В подписи к снимку новоиспеченные родители отметили, что счастливы здоровому и безопасному появлению их дочери на свет, но отметили, что не всем родителям так везет. В связи с трудностями, которые усугубились из-за Covid-19, Кэти и Орландо призвали поклонников жертвовать деньги на помощь молодым мамам по всему миру.

Поддерживаем и поздравляем звезд с пополнением!