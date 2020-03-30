Две страны — две вечеринки: стало известно, где и с кем Меган и Гарри отпразднуют первый день рождения Арчи

Звезды / Новости
30 марта 2020
Cosmo

В мае малыш Арчи отпразднует свой первый день рождения, и планированием праздника его родители решили заняться уже сейчас (благо, времени для этого достаточно). Так, если ситуация с коронавирусом успокоится, Меган Маркл и принц Гарри собираются устроить для первенца сразу две вечеринки: в Великобритании и Канаде. Об этом сообщает издание Us Weekly. 

Первая состоится в шотландском замке Балморал, куда супруги отправятся в отпуск к королеве Елизавете II летом. Поскольку Арчи обожает быть на природе, родители планируют организовать для него и гостей пикник в саду. На второй же будут присутствовать мама Меган Дория Рэгленд, ее лучшая подруга Джессика Малруни и еще несколько самых близких людей.

Что же, надеемся, что планам Меган и Гарри ничего не помешает. И с нетерпением ждем праздничных фото Арчи. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/sussexroyal
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