Две страны — две вечеринки: стало известно, где и с кем Меган и Гарри отпразднуют первый день рождения Арчи

Звезды / Новости 30 марта 2020

Cosmo

В мае малыш Арчи отпразднует свой первый день рождения, и планированием праздника его родители решили заняться уже сейчас (благо, времени для этого достаточно). Так, если ситуация с коронавирусом успокоится, Меган Маркл и принц Гарри собираются устроить для первенца сразу две вечеринки: в Великобритании и Канаде. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Первая состоится в шотландском замке Балморал, куда супруги отправятся в отпуск к королеве Елизавете II летом. Поскольку Арчи обожает быть на природе, родители планируют организовать для него и гостей пикник в саду. На второй же будут присутствовать мама Меган Дория Рэгленд, ее лучшая подруга Джессика Малруни и еще несколько самых близких людей.

Что же, надеемся, что планам Меган и Гарри ничего не помешает. И с нетерпением ждем праздничных фото Арчи.