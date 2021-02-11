Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся стать родителями в четвертый раз

Звезды / Новости
11 февраля 2021
Cosmo

Принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда мечтали иметь большую семью, и трое детей — это не предел. По крайней мере, так утверждают источники, приближенные к королевской семье. В комментарии изданию US Weekly они рассказали о том, что сейчас герцоги Кембриджские всерьез занялись вопросом планирования четвертого малыша. 

«Кейт всегда хотела иметь четверых детей, но в период пандемии коронавируса на время отказалася от этой идеи. Сейчас же, с изобретением вакцины, появился свет в конце тоннеля. А учитывая то, что уже в апреле Джордж и Шарлотта вернутся в школу, Кейт чувствует, что вполне готова к новой беременности», — отмечают инсайдеры.

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Фото: Gettyimages
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