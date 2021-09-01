Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми переезжают 

Звезды / Новости
1 сентября 2021
Cosmo

В королевской семье ожидается еще один переезд — правда, в этот раз не такой глобальный, как в случае с принцем Гарри и Меган Маркл, которые уехали в США. Так, вот уже несколько дней в британских СМИ пишут о том, что место жительства решили сменить Кейт Миддлтон и принц Уильям. Супруги вместе со своими тремя детьми — 8-летним Джорджем, 6-летней Шарлоттой и 3-летним Луи — собираются переехать поближе к королеве Елизавете II, чтобы поддержать ее после смерти принца Филиппа. Как сообщают инсайдеры, в данный момент герцоги Кембриджские находятся в поиске недвижимости в Виндзоре. 

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Фото: Gettyimages
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