«Уильям больше не хочет детей»: Кейт Миддлтон прокомментировала слухи о своей четвертой беременности 

Звезды / Новости
16 января 2020
Cosmo

Слухи об очередной беременности Кейт Миддлтон заглушил разве что скандал, связанный с решением принца Гарри и Меган Маркл сложить королевские полномочия. И даже после этого самые внимательные пользователи продолжают выискивать на новых фото герцогини подтверждения того, что она в положении. Однако, вчера, общаясь со своими поклонниками в Брэдфорде, Кейт откровенно призналась, планируют ли они с мужем иметь ещё одного ребенка.

«Что касается четвертого ребенка, не думаю, что Уильям хочет еще детей», — призналась герцогиня в короткой беседе с одним из фанатов. Напомним, герцоги Кембриджские воспитывают троих детей: принцессу Шарлотту, а также принцев Джорджа и Луи. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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