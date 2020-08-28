Кейт Уинслет рассказала о съемках сексуальной сцены с Сиршей Ронан в фильме «Аммонит»

Звезды / Новости 28 августа 2020

Cosmo

Уже 11 сентября на Международном кинофестивале в Торонто состоится мировая премьера фильма «Аммонит» с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан в главных ролях. В картине режиссера и сценариста Фрэнсиса Ли актрисы сыграли влюбленных. О том, как проходили съемки самой нашумевшей сексуальной сцены, Кейт рассказала в интервью изданию The Hollywood Reporter.

«Это было непросто, но мы с Сиршей чувствовали себя в полной безопасности. Фрэнсис, конечно же, очень переживал. Я сказала ему: «Слушай, давай мы сами поставим эту сцену». И мы сделали это. «Здесь мы начнем с поцелуя, здесь грудь, затем ты спустишься вниз, сделаешь это, а потом поднимешься выше». Мы выделили ритм сцены, чтобы постоянно быть привязанными к чему-то, что поддерживает повествование. Эта любовная сцена — настоящая гордость для меня», — призналась Уинслет.

Что же, ждем премьеру!