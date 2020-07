Ким Кардашьян — не миллиардерша: журнал Forbes сделал новое громкое заявление

Разногласия между редакторами Forbes и семейством Кардашьян-Дженнер продолжаются. Ранее журнал лишил звания самой юной миллиардерши Кайли, а на днях похожая ситуация случилась с Ким.

На днях стало известно, что компания Coty за 200 миллионов долларов выкупила 20% акций бренда KKW Beauty. После сделки Канье публично поздравил жену в Twitter. «Я так горжусь, что моя прекрасная жена Ким Кардашьян Уэст официально стала миллиардершей. Мы пережили самые страшные бури и сейчас Божий свет пролился на нас и нашу семью. Мы так сильно любим тебя».

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire



You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family



So blessed this is still life

So I made you this still life



We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah