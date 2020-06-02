Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили бывшему работнику многомиллионным иском

Звезды / Новости 2 июня 2020

Cosmo

В семье самой знаменитой телесемьи назревает очередной скандал. Еще вчера все обсуждали ситуацию с Кайли Дженнер, которую лишили звания миллиардерши, а теперь западные СМИ сообщают, что Ким и Канье грозятся судебным иском своем бывшему сотруднику. Речь о Стиве Станулисе, который ранее был техохранителем звездной семьи, а сейчас, вероятно, решил и сам получить немного славы и денег.

Сейчас Стив снимается в кино, работает сценаристом и продюсером, а также рассказывает о работе со знаменитостями. Недавно он принял участие в записи подкаста Hollywood Raw, в котором рассказал, что Канье был одним из его самых худших работодателей. Он отметил, что рэпер просил его всегда быть позади на десять шагов, а также злился, когда тот не давал папарацци работать и скупился на чаевые.

На подобные слова Канье отреагировал негативно и заявил, что планирует подать иск на 10 миллионов долларов. По словам рэпера, Станулис нарушил соглашение о конфиденциальности, которое он подписал в 2016 году. Однако адвокат Стива сообщил, что тот ничего не нарушил. Ждем продолжения!





