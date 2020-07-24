Ким Кардашьян и Канье Уэст на грани развода: «Они не проводят время вместе»

Звезды / Новости
24 июля 2020
Cosmo

Последние новости о семье Кардашьян-Уэст немного выбивают из колеи. Так, на днях Канье признался, что во время беременности Ким хотела сделать аборт, а также поделился, что уже думал о разводе. Ким же, стараясь защитить мужа, рассказала общественности, что Канье Уэст страдает биполярным расстройством.

Если бы на этом все закончилось! Но на днях источник из близкого окружения пары признался, что у этой, на первый взгляд, такой идеальной семьи, все действительно очень плохо. По его словам, Ким Кардашьян и Канье Уэст на грани развода:

«То, что случилось между ними в течение последних дней и недель, ясно дало понять им обоим, что все кончено. Даже когда они живут в одном доме, они расходятся по разным комнатам и не проводят время вместе».

Он также поделился, что проблемы в семье начались еще в период карантина: «Они все время ссорились. В конце концов Канье решил пожить отдельно, и поначалу Ким была этому рада, но теперь, когда ситуация вышла из-под контроля, она переживает свой худший кошмар. Ким всегда его поддерживала, но она еще и мать. Она яростно защищает то, что ей дорого: в первую очередь детей, а также собственный имидж, репутацию — все, ради чего она работала. Канье перешел черту».

 

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Головні б’юті-тренди

2020 року, від яких у захваті весь світ
Підберіть колір

волосся і дізнайтеся про свій стиль
Вау-эффект: редакция

тестирует маски для лица, волос и кожи головы
Реклама
Читайте также
1
Головні б’юті-тренди 2020 року, від яких у захваті весь світ
2
Вау-эффект: редакция тестирует маски для лица, волос и кожи головы
3
Кэти Перри заявила, что даст возможность новорожденной дочери самой выбрать имя
4
10 самых откровенных нарядов Дженнифер Лопес
5
«Жизнь слишком коротка, чтобы проживать один день дважды», – 10 вдохновляющих цитат Дженнифер Лопес
Звезды / Новости
Это интересно

Дженнифер Лопес призналась, кто придумал ее легендарный псевдоним Джей Ло

И рассказала, кто из домашних любит так ее называть.

Звезды / Новости

Меган Маркл и принц Гарри судятся с папарацци: «Сделали дыры в заборе, чтобы заглянуть через него»

Назойливые папарацци не останавливаются ни перед чем, чтобы сделать несколько фото супругов и крохи Арчи.

COSMO / Тренды

Головні б’юті-тренди 2020 року, від яких у захваті весь світ

5 лайфхаків від офіційної візажистки Oriflame Діани Кулькової
Звезды / Новости
Это интересно

Кэти Перри и Орландо Блум хотят, чтобы их новорожденная дочь сама выбрала имя: «Она сама скажет, какое ей нравится»

Неожиданное решение!

Звезды / Новости

Огромный бриллиант и фотосессия на пляже: Деми Ловато выходит замуж

Звезда поделилась новостью у себя в Instagram. И трогательно призналась в любви жениху.

Stay home with Cosmopolitan
1
Не поспішайте знімати маски: в Україні продовжили карантин до осені
2
«Просто надень ее»: Кортни Кокс и Дженнифер Энистон призвали носить маски забавным видео со щенками
3
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
4
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
5
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
Звезды / Новости
Об этом все говорят

#FreeBritney»: сестра Бритни Спирс впервые прокомментировала ее психологическое состояние

Справедливое заявление.

Loading...
Звезды / Новости

«Мы две половинки одной души»: Меган Фокс и Machine Gun Kelly впервые рассказали о своих отношениях

В новом подкасте. 

Читайте также
1
Підберіть колір волосся і дізнайтеся про свій стиль
2
100 крутых фильмов по версии читателей ELLE
3
Выбор герцогини: Кейт Миддлтон в хлопковом платье с расклешенной юбкой
4
Названы 30 лучших городов мира для удаленной работы
5
«Індекс HOMA показав, що я за один крок до цукрового діабету». Alyona Alyona розповіла, як схудла на 10 кілограмів
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Она боится»: возлюбленная Киану Ривза стала жертвой преследований его фанатки

Поклонница актера буквально следует за Александрой по пятам, а однажды даже вторглась в ее дом!

Звезды / Новости

Канье Уэст признался, что уже давно хочет развестись с Ким Кардашьян из-за измены

Канье, ты нас удивляешь! 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Минус один желанный холостяк: Роберт Паттинсон женится

Кто эта счастливица?

Звезды / Новости
Это интересно

Очень трогательно: как Меган Маркл и принц Гарри поздравили принцессу Беатрис со свадьбой

Мимими! 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма прокомментировала его свадьбу: «Он влюбляется каждые несколько минут»

Девушка озвучила то, о чем много кто думает…

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Он открыто угрожал мне убийством»: Эмбер Херд под присягой обвинила Джонни Деппа в насилии

Актриса призналась, что в этих отношениях постоянно боялась за свою жизнь.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

«Он стал мишенью таблоидов»: Меган Маркл обвиняет британские СМИ в проблемах с отцом

По словам инсайдеров, до всего этого у Меган Маркл были прекрасные отношения с отцом. Теперь же Томас Маркл регулярно дает СМИ новые и новые поводы обсуждать дочь…

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Ники Минаж впервые станет мамой

Звезда поделилась радостной новостью у себя в Instagram!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Намек на романтику: Рианна и A$AP Rocky вместе рекламируют косметику

А может это не просто так?

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.