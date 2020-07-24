Ким Кардашьян и Канье Уэст на грани развода: «Они не проводят время вместе»

Звезды / Новости 24 июля 2020

Cosmo

Последние новости о семье Кардашьян-Уэст немного выбивают из колеи. Так, на днях Канье признался, что во время беременности Ким хотела сделать аборт, а также поделился, что уже думал о разводе. Ким же, стараясь защитить мужа, рассказала общественности, что Канье Уэст страдает биполярным расстройством.

Если бы на этом все закончилось! Но на днях источник из близкого окружения пары признался, что у этой, на первый взгляд, такой идеальной семьи, все действительно очень плохо. По его словам, Ким Кардашьян и Канье Уэст на грани развода:

«То, что случилось между ними в течение последних дней и недель, ясно дало понять им обоим, что все кончено. Даже когда они живут в одном доме, они расходятся по разным комнатам и не проводят время вместе».

Он также поделился, что проблемы в семье начались еще в период карантина: «Они все время ссорились. В конце концов Канье решил пожить отдельно, и поначалу Ким была этому рада, но теперь, когда ситуация вышла из-под контроля, она переживает свой худший кошмар. Ким всегда его поддерживала, но она еще и мать. Она яростно защищает то, что ей дорого: в первую очередь детей, а также собственный имидж, репутацию — все, ради чего она работала. Канье перешел черту».