Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе и находятся на грани развода

Звезды / Новости 31 июля 2020

Cosmo

Уже больше недели все только и делают, что обсуждают перипетии в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста, который сейчас переживает обострение биполярного расстройства. И, судя по всему, проблемы в их браке действительно существуют, причем довольно серьезные.

Это подтверждают и инсайдеры, которые на днях рассказали изданию Us Weekly, что звезды уже год не живут вместе. По их словам, рэпер проводит большую часть времени на ранчо в Вайоминге, тогда как его жена и дети живут в Лос-Анджелесе.

«Ким навещала его примерно раз в пять недель и привозила с собой детей», — сообщили анонимные источники.

Инсайдеры также отмечают, что Ким и Канье не хотят разводиться, поскольку по-прежнему любят друг друга, однако в последнее время все выглядит так, как будто их брак «подходит к концу».

Что же, время покажет! В любом случае, мы надеемся, что супруги все-таки смогут найти лучшее решение проблемы как для себя, так и для своих детей.