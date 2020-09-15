Кендалл Дженнер призналась, что регулярно употребляет марихуану

Звезды / Новости 15 сентября 2020

Cosmo

Споры о необходимости легализации марихуаны ведутся уже давно, и Кендалл Дженнер, судя по всему, на стороне тех, кто выступает за нее. Так, недавно модель призналась, что регулярно употребляет марихуану, которая, к слову, легализована в Калифорнии. Это случилось в новом эпизоде подкаста Sibling Rivalry.

«Если бы в вашей семье был человек, который регулярно курит марихуану, то кто бы это был?» — спросил ведущий Оливер Хадсон у Кендалл и ее сестры Кортни Кардашьян.

«Кендалл!» — не задумываясь ответила Кортни.

«Да, это так. Об этом никто не знает, я вообще говорю об этом впервые», — согласилась с сестрой Кендалл. А вот меньше всего, по словам Кортни, из семейства Кардашьян-Дженнер наркотиками интересуется Кайли.