Клевета и фальсификация: Эмбер Херд грозит три года тюрьмы

Звезды / Новости 10 апреля 2020

Cosmo

Эмбер Херд и Джонни Депп продолжают свои разбирательства в суде. Сейчас адвокаты актера в первую очередь сфокусированы на поиске доказательств того, что фото актрисы со следами побоев от бывшего мужа — всего лишь фальсификация. Если им все-таки удастся доказать, что звезда намеренно давала ложные показания и сфальсифицировала доказательства, ей грозит тюремный срок до трех лет.

Напомним, ранее в защиту Деппа высказались его бывшая девушка Вайнона Райдер.

«Я не хочу никого обвинять во лжи, но полагаясь на мой опыт общения с Джонни, невозможно поверить в то, что эти ужасные обвинения — правда. Мысль, что он настолько жестокий человек, очень далека от того Джонни, которого я знала и любила», — призналась актриса.

Что же, будем ждать решения суда!