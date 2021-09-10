Князь Монако Альбер II прокомментировал слухи о разводе с женой

Звезды / Новости
10 сентября 2021
Cosmo

Недавно мы писали о том, что, по информации французских СМИ, князь Монако Альбер II и его жена Шарлен находятся на грани развода. Как утверждают инсайдеры, именно поэтому, а не из-за осложнений инфекции уха, горла и носа, она уже полгода находится в Южной Африке. Слухи о разладе в отношениях с супругой прокомментировал и сам Альбер II.

«Она не покидала Монако в ярости! Она уехала не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она поехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего фонда там, а также немного отдохнуть с братом и друзьями», — отметил князь в комментарии изданию People.

По словам Альбера II, изначальна его жена должна была отсутствовать неделю или максимум 10 дней, но ее планы нарушила та самая ЛОР-инфекция и ее осложения.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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