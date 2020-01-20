«Когда мы с Меган поженились, мы были полны надежд»: принц Гарри взорвал сеть очень откровенной речью

Звезды / Новости 20 января 2020

Cosmo

На минувшей неделе все только и говорили, что о решении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи, мнении королевы Елизаветы по этому поводу и будущем супругов. А на выходных сложившуюся ситуацию прокомментировал и сам герцог Сассекский. Так, на одном из благотворительных мероприятий в Лондоне он произнес трогательную речь, в которой объяснил причину столь кардинального решения.

«Когда мы с Меган поженились, мы были в восторге, полны надежд и желания служить. Поэтому мне очень грустно, что все дошло до этого. Решение отделиться от семьи, которое я принял для себя и моей жены, не далось мне легко. Это были месяцы обсуждений после долгих лет вызовов. Я знаю, что не всегда делал все как надо, но то, как все складывается сейчас, не оставило нам других вариантов», — признался принц.

«Я хотел бы, чтобы вы поняли, что мы никуда не уходим, и мы точно не оставляем вас. Мы надеялись продолжать служить королеве, Содружеству наций и военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это оказалось невозможным», — добавил он.

Принц Гарри отметил, что Великобритания всегда будет его домом, а также выразил надежду, что их с женой «решительный шаг приведет их к более мирной жизни». Мы тоже на это надеемся!