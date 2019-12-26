«Когда они вместе, между ними бешеная энергия»: инсайдеры об отношениях Дженнифер Энистон и Брэда Питта

Звезды / Новости
26 декабря 2019
Cosmo

Недавно в прессе появилась информация о том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон решили «похоронить» прошлое и начать свои отношения с чистого листа. Тот факт, что недавно актер посетил рождественскую вечеринку своей бывшей жены — лучшее доказательство того, что им это удалось. А на днях инсайдеры рассказали немного больше о том, какие отношения сейчас связывают экс-супругов.

«Они обожают друг друга за отличное чувство юмора, и между ними возникает бешеная энергия, когда они вместе. Но они настаивают на том, что все чувства между ними исключительно платонические, и не более того», — сообщили источники Us Weekly.

Что же, время покажет!
  

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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