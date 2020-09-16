Скрытые смыслы: в сети обсуждают фото принца Гарри, которым Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились в честь его 36-летия

Звезды / Новости
16 сентября 2020
Cosmo

Вчера, 15 сентября, принц Гарри отметил свое 36-летие. В праздничный день поздравления в адрес герцога Сассекского появились во всех Instagram-аккаунтах королевской семьи, и профиль Кейт Миддлтон и принца Уильяма — не исключение. 

Так, супруги поделились совместным фото с Гарри, в подписи к которому пожелали ему счастливого дня рождения. Многие заметили, что в тексте Кейт и Уильям не упомянули титул своего родственника, однако самые бурные обсуждения в сети вызвал выбор фото для официального поздравления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wishing a very happy birthday to Prince Harry today!

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 15 Сен 2020 в 12:01 PDT

Так, пользователи сети находят в нем множество скрытых смыслов, таких как. к примеру, то, что на снимке Гарри убегает (многие провели параллель с его отделением от королевской семьи и переездом в США). Также очень говорящим поклонники монаршей семьи сочли тот факт, что герцоги Кембриджские выбрали кадр, на котором нет Меган Маркл — это, по их мнению, еще раз подтверждает то, что супруги считают главной причиной случившегося именно ее. 

Однако есть и те, кто отмечает, что Уильям и Кейт выбрали именно это фото Гарри, потому что на нем он  смеется, как ребенок, и выглядит невероятно счастливым. А ты что скажешь?  

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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