Уникальное событие: выступления Леди Гаги, Билли Айлиш и других звезд на онлайн-концерте «One World: Together At Home»

Звезды / Новости 21 апреля 2020

Cosmo

18 апреля состоялся уникальный онлайн-концерт «One World: Together At Home», в котором приняли участие больше сотни музыкантов. Среди них — Леди Гага, Пол Маккартни, Билли Айлиш, The Rolling Stones, Элтон Джон, Тейлор Свифт, Рита Ора, Lizzo и многие другие звезды.

Организатором 8-часового мероприятия выступила организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Благодаря шоу им удалось собрать 127,9 млн долларов, которые пойдут на помощь врачам, которые борются с коронавирусом по всему миру.

Для тех, кто пропустил это невероятное событие, выступления звезд уже доступны на Youtube. Давай вместе посмотрим самые яркие фрагменты «One World: Together At Home»:

Леди Гага

Билли Айлиш & Finneas

Kesha

Тэйлор Свифт

Элтон Джон

Пол Маккартни

Джон Ледженд и Пол Смит

Дженнифер Лопес

Андреа Бочелли с Селин Дион, Джоном Леджендом, Лэнгом Лэнгом и Леди Гагой