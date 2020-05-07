Конец 2-летнего романа: Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

Звезды / Новости 7 мая 2020

Cosmo

Очевидно, не всем отношениям суждено пережить строгие рамки во время карантина. Зарубежные СМИ сообщают, что еще в апреле состоялся разрыв еще одной звездной пары: топ-модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений.

По сведениям инсайдеров между девушками не было никаких скандалов и драм, просто исчезли чувства и они решили разойтись. Вероятно, толчком послужил режим самоизоляции, ведь в последний раз Делевинь и Бенсон видели вместе в марте — уже после того, как в США ввели ограничения в связи с пандемией.

Их отношения начались весной 2018 года. С тех пор девушки не раз публично признавались друг другу в любви, Эшли сделала татуировку в честь Кары, а прошлым летом они даже провели шуточную церемонию бракосочетания в Лас-Вегасе.