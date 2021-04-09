Cупруг королевы Елизаветы ІІ принц Филипп скончался в возрасте 99 лет

Звезды / Новости
9 апреля 2021
Cosmo

Невероятно грустные новости из Британии: в возрасте 99 лет умер супруг королевы Елизаветы ІІ принц Филипп

Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи. «Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в официальном сообщении. 

Напомним, в конце февраля 99-летний герцог Эдинбургский был срочно госпитализирован в одну из лондонских больниц. «Герцог Эдинбургский остается в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией. Он чувствует себя лучше и хорошо реагирует на лечение. Но останется в больнице в течение еще нескольких дней», — сообщил тогда Букингемский дворец.

Как стало известно позже, во время своего пребывания в больнице герцог также перенес операцию на сердце. Точная причина смерти принца Филиппа не сообщается. 

Наши соболезнования.

 

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Фото: Gettyimages
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