Снова холостяк: Илон Маск расстался с певицей Граймс

Звезды / Новости 27 сентября 2021

Cosmo

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск расстался со своей возлюбленной и матерью своего первенца, певицей Граймс. Об этом сообщает издание PageSix со ссылкой на самого предпринимателя.

«Мы частично расстались, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — признался Маск. Также миллиардер отметил, что из-за работы ему приходится проводить практически все время в Техасе или за границей, тогда как его экс-возлюбленная находится преимущественно в Лос-Анджелесе.

Напомним, Илон Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году. В мае прошлого года у них родился сын, которого родители назвали X Æ A-12.