Снова холостяк: Илон Маск расстался с певицей Граймс
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск расстался со своей возлюбленной и матерью своего первенца, певицей Граймс. Об этом сообщает издание PageSix со ссылкой на самого предпринимателя.
«Мы частично расстались, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — признался Маск. Также миллиардер отметил, что из-за работы ему приходится проводить практически все время в Техасе или за границей, тогда как его экс-возлюбленная находится преимущественно в Лос-Анджелесе.
Напомним, Илон Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году. В мае прошлого года у них родился сын, которого родители назвали X Æ A-12.
Starbase, Texas pic.twitter.com/mt4IpqqmjF— Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2021