Конец истории: Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака

Cosmo

После ее измены.

Еще одна звездная пара распалась: Колин Ферт и его жена Ливия Джуджолли расстались после 22 лет брака. Главной причиной развода поклонники считают измену женщины, о которой мир узнал два года назад — тогда стало известно, что у Ливии были отношения с итальянским журналистом Марко Бранкаччиа, которого впоследствии они с мужем обвинили в преследовании.

«Колин и Ливия расстались. Они продолжают поддерживать тесные дружеские отношения, их объединяет любовь к своим детям. Они любезно просят о конфиденциальности и больше не будут давать никаких комментариев», — сообщил официальный представитель пары изданию People.

Очень жаль!

