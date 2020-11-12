Конец сказки: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались

Звезды / Новости 12 ноября 2020

Cosmo

Мы не раз называли Бена Аффлека и Ану де Армас самой милой парой карантина — пока известные голливудские пары только и делали, что сообщали о расставаниях, эти двое не разлучались ни на минуту и наслаждались временем, проведенным вдвоем. Однако, по информации издания Paris Match, несмотря на то, что полный локдаун звезды счастливо пережили вместе, сейчас их отношения завершились.

Так, в материале сообщается, что Бен и Ана не только не появлялись на публике вместе в течение трех недель (что очень странно, учитывая то, что ранее она попадали в объективы папарацци чуть ли не каждый день), но и... отписались друг от друга в инстаграм. Сами звезды слухи о расставани пока никак не прокомментировали, однако пользователи сети уверены, что это лишь вопрос времени.

Очень жаль!