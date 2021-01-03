Конец сказки: Зои Кравиц разводится с мужем спустя 18 месяцев брака

Звезды / Новости
3 января 2021
Cosmo

Похоже, еще одна звездная пара не сумела пережить сложный 2020-й — как сообщает ряд западных изданий, Зои Кравиц и Карл Глусман решили расстаться спустя 18 месяцев брака. Судя по документам, которые попали в руки журналистов, на развод подала именно актриса, однако причина столь кардинального решения не уточняется. 

Напомним, Глусман сделал Кравиц предложение руки и сердца в 2018-м. По словам Зои, это должно было случиться в Париже. Однако, когда их поездка в самый романтичный город мира отменилась, актер решил не тянуть и преподнес любимой кольцо в один из уютных домашних вечеров.

«Он угадал на все 100 процентов. Я безумно рада, что не удался тот план с Парижем. Это было дома, в пижаме... Очень романтично!» — признавалась тогда актриса. 

Впрочем, уже на первую годовщину свадьбы Зои оставила у себя в инстаграм пост, в котором призналась, что первый год брачной жизни оказался сложнее, чем они с мужем ожидали. 

Очень жаль!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz, Gettyimages
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