Конфликт продолжается: отношения между Уильямом и Гарри «никогда не станут прежними»

Звезды / Новости 17 марта 2020

Cosmo

Принцы Уильям и Гарри всегда были близки. Однако в свете последних событий их отношения ухудшились. После заявления Гарри и Меган о сложении полномочий, в западной прессе то и дело появляются новые доказательства разногласий между братьями. И если о реакции Кейт Миддлтон многие и так знали, то вот ее супруг не спешил давать никаких комментариев по этому поводу.

Однако как сообщает People, конфликт между братьями все-таки существует. По словам источника, Гарри и Уильям смотрят в разном направлении и их отношения никогда не будут прежними:

«Гарри и Меган хотят построить собственную жизнь. Они счастливы вдалеке от всего и не оглядываются назад. Оба намерены начать все сначала. Даже если это будет стоить им отношений с близкими. А вот Уильям не разделяет подобную позицию».

Что же, после встречи братьев в Лондоне и их весьма холодного приветствия, мы не удивлены таким новостям. Однако мы надеемся, что рано или поздно им все-таки удастся найти общий язык.

А на чьей стороне в этой ситуации?