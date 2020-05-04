Копия мамы: 17-летняя дочь Кейт Мосс снялась для обложки глянца

Звезды / Новости 4 мая 2020

Cosmo

То, что 17-летняя дочь Кейт Мосс Лила решила пойти по маминым стопам в профессиональном плане, уже не вызывает никаких сомнений — она уже сотрудничает с самыми известными брендами и регулярно снимается в фотосессиях для разных изданий. А недавно журнал V Magazine включил девушку в свой топ-15 моделей, которые, по мнению редакции, станут будущем фэшн-индустрии. Черно-белый кадр с Лилой издание опубликовало в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники Кейт и ее дочери отметили, что они невероятно похожи, и мы не можем с этим не согласиться. А ты что скажешь?