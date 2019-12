Копия мамы: Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына на милой рождественской отрытке

Вслед за герцогами Кембриджскими и королевой Елизаветой рождественской открыткой поделились и герцоги Сассекские. Трогательный семейный кадр, на котором супруги позируют со своим подросшим сыном, появился в официальном Twitter Королевского фонда Содружества Наций, который курируют Меган Маркл и принц Гарри. Пользователи сети остались в восторге от открытки и отметили, что Арчи — просто копия мамы.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl