Копия папы: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым портретом принца Джорджа в честь его 8-летия

Звезды / Новости
23 июля 2021
Cosmo

Вчерашний день был особенным для королевской семьи — свой день рождения отмечал принц Джордж, которому исполнилось 8 лет. Уже традиционно в честь праздника Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым потретом своего подросшего сына. На фото, сделанном самой герцогиней Кембриджской, Джордж, одетый в полосатую футболку и шорты, счастливо улыбается на камеру.  

Поклонники королевской семьи засыпали старшего сына Кейт и Уильяма поздравлениями и теплыми пожеланиями, а также отметили, что чем старше он становится, тем больше похож на своего отца.

Не можем с этим не согласиться, а ты? 

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Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge
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