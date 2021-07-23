Копия папы: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым портретом принца Джорджа в честь его 8-летия

Звезды / Новости 23 июля 2021

Cosmo

Вчерашний день был особенным для королевской семьи — свой день рождения отмечал принц Джордж, которому исполнилось 8 лет. Уже традиционно в честь праздника Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым потретом своего подросшего сына. На фото, сделанном самой герцогиней Кембриджской, Джордж, одетый в полосатую футболку и шорты, счастливо улыбается на камеру.

Поклонники королевской семьи засыпали старшего сына Кейт и Уильяма поздравлениями и теплыми пожеланиями, а также отметили, что чем старше он становится, тем больше похож на своего отца.

Не можем с этим не согласиться, а ты?