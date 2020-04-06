«Мы добьемся успеха»: Елизавета II обратилась к нации из-за пандемии

Звезды / Новости 6 апреля 2020

Cosmo

Вчера вечером на британских телеканалах и в сети появилось обращение королевы Великобритании, связанное с мировой эпидемией коронавируса нового типа COVID-19. За все 68 лет правления оно стало лишь пятым и это говорит о том, что Елизавета II обращается к нации лишь в экстренных случаях.

В своей речи королева поблагодарила людей за то, что они остаются дома, а также подчеркнула важность самодисциплины.

«Я надеюсь, что в будущие годы все смогут гордиться тем, как они ответили на этот вызов. А те, кто придет после нас, будут говорить, что это поколение британцев было не менее сильным, чем все другие. Что такие отличительные черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие, все еще характеризуют эту страну», — сказала Елизавета II.

«Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас. Мы снова будем рядом с нашими друзьями, мы снова будем рядом с нашими семьями, мы снова встретимся. А пока я выражаю вам свою благодарность и самые теплые пожелания», — также дополнила она.