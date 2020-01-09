Королева Елизавета отреагировала на решение принца Гарри и Меган Маркл сложить королевские полномочия

Звезды / Новости 9 января 2020

Cosmo

Вчера вечером принц Гарри и Меган ошарашили новостью о том, что собираются сложить королевские полномочия, стать финансово независимыми и жить на две страны. Причем, неожиданностью их заявление стало не только для поклонников, но и для членов королевской семьи, в частности, королевы. В ответ Елизавета ІІ опубликовала собственное официальное заявление, в котором высказала позицию по поводу решения внука и его жены.

«Сейчас обсуждения с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложный вопрос, для решения которого потребуется время», — говорится в заявлении.

Источники также сообщают изданию People, что королева была очень расстроена неожиданным решением Гарри и Меган.