Королева Елизавета прокомментировала скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри

Звезды / Новости 10 марта 2021

Cosmo

Вот уже несколько дней поклонники королевской семьи и не только обсуждают скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. В нем супруги откровенно рассказали о сложностях жизни во дворце, которые и вынудили их отделиться из семьи и переехать. В частности, Меган призналась, что была в настолько сложном эмоциональном состоянии, что даже думала о самоубийстве.

Высказалась о сенсационных признаниях пары и королева Елизавета II.

«Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными последние несколько лет были для Меган и Гарри. Поднятые в интервью вопросы, особенно касающиеся расы, вызывают беспокойство. И хотя некоторые воспоминания могут отличаться, мы относимся к ним очень серьезно, и они будут рассмотрены семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи», — говорится в официальном заявлении дворца.