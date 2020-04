Королева мемов: новое фото Елизаветы стало поводом для шутки

5-го апреля королева Елизавета обратилась к народу с речью о коронавирусе. Монарх говорила о важности соблюдать необходимые меры предосторожности, потребности оставаться сильными и о любви к семье и близким. Для телевизионного обращения Елизавета выбрала наряд зеленого цвета, который считается символом надежды.

Однако, канадский иллюстратор Питер Чиковски увидел в этом образе поле для творчества. Мужчина разукрасил платье королевы разными артами, эмблемами рок-групп и даже котиками. В сети, конечно, это быстро стало популярным. Оценивай и ты!

This is a difficult time for everyone and I, for one, am grateful for gifts such as these... pic.twitter.com/9v5M3Yhgog