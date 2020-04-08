За закрытыми дверями: королевский фотограф рассказал, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут себя вне камер

Звезды / Новости
8 апреля 2020
Cosmo

Мы обожаем рассматривать новые портреты Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми — на них они всегда выглядят невероятно счастливыми и удивительно гармоничными. А на днях королевский фотограф Мэтт Портеус рассказал о том, как герцоги Кембриджские ведут себя за кадром. 

Так, автор того самого трогательного фото в честь Дня матери, на котором супруги держат на спине принцессу Шарлотту и принца Джорджа, рассказал, что вне объективов камер Кейт и Уильям ведут себя очень заботливо и внимательно по отношению друг к другу. Также мужчина поделился своим мнением по поводу того, почему супруги выбрали именно этот размытый кадр.

«Это была очень веселая и красивая съемка. Она показывает, насколько их семья едина, насколько они счастливы вместе. Это все можно увидеть даже по одному этому снимку. Вот почему они выбрали именно этот кадр, на мой взгляд», — отметил он. 

Мы так и знали!

 

 

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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