Королевский выбор: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер стала амбассадором Dolce&Gabbana

Мода / Fashion news 19 февраля 2021

Cosmo

Леди Китти Спенсер уже не раз сотрудничала с Dolce&Gabbana, учавствуя в рекламных кампаниях и показах легендарного итальянского бренда. А теперь племянница принцессы Дианы, которая олицетворяет собой эталонную девушку бренда, стала его официальным амбассадором.

«Спасибо Доменико и Стефано за возможность быть официально вашей. Я люблю вас и Dolce&Gabbana так сильно и так долго. С нетерпением жду тех воспоминаний, которые мы создадим вместе с вами. Надеюсь, вы будете мной гордиться», — написала девушка в своем инстаграм.

Роскошный выбор!