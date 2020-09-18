«Корова на льоду»: учасниця шоу «Танці з зірками» образила Alyona Alyona у прямому ефірі

Звезды / Новости
18 сентября 2020
Cosmo

Третій прямий ефір шоу «Танці з зірками» запам`ятався не тільки неймовірно романтичними та звабливими номерами від зіркових учасників та їхніх партнерів, присвяченими темі кохання, а й образами та скандалами. Так, Ольга Фреймут не стрималася та різко відповіла на критику Катерини Кухар, порадивши примі «сходити до церкви та покаятися», замість того, щоб судити учасників.

Ще один неприємний момент чекав на телеглядачів перед виступом Alyona Alyona та Юрія Гурича. У той час, як більшість зіркових конкурентів реперки висловили щирий захват від її попередніх яскравих номерів, партнерка «холостяка» Сергія Мельника Аделіна Делі різко прокоментувала танцювальні здібності Альони. 

«Корова на льоду», — відзначила дівчина на камеру. 

Користувачі мережі, котрі помітили неприємну репліку у прямому ефірі, відзначили, що вважають Alyona Alyona однією з найхаризматичніших та найцікавіших зіркових учасниць сезону, та порадили танцюристці звернути увагу на якість номерів їхньої з Сергієм Мельником пари. Знайшлись, щоправда, й користувачі, які припустили, що коментар Аделіни було вирвано із контексту. 

Хай там як, а ми у захваті від сміливої та наполегливої Alyona Alyona, котра йде до своєї мети, незважаючи на булінг та хейт у мережі та повсякденному житті. А ти?

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Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
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