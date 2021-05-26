6 екологічних б'юті-новинок, якими варто поповнити свою косметичку

Красота / Новинки 26 мая 2021

Cosmo

Головний світовий тренд у б`юті-індустрії — екологічність. Ми все частіше робимо ставку на засоби з натуральних інгредієнтів в органічній упаковці, які не шкодять природі. Саме такі можна знайти в інноваційній екологічній колекції Green Couture від німецького бренду косметики ARTDECO, яка поєднала у собі прагнення кожної з нас виглядати бездоганно і турботу про планету.

Продукти нової колекції виготовлені з інгредієнтів природного походження. Також вони, як і будь-яка інша продукція бренду ARTDECO, ніколи не тестувалися на тваринах. Упаковка та футляри створені з перероблених матеріалів або мають сертифікат FSC (виготовлені з відновлюваних ресурсів). Розповідаємо детальніше про екологічні б`юті-новинки від бренду, якими варто поповнити свою косметичку

Пом`якшуючі олівці для очей

Любиш стрілки та робиш їх кожного дня? Обов`язково додай до свого списку покупок пом`якшуючі олівці для очей з колекції Green Couture. Це справжня знахідка для усіх б`юті-поціновувачок, які уважно вивчають склад продукту перед покупкою. У них містяться понад 85% натуральних інгредієнтів, зокрема олії ши й жожоба, рапсова олія, живильні воски та олія марули, яка підтримує рівень вологи й не подразнює навіть найчутливішу шкіру.

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Кремова текстура ніжно наноситься на шкіру й вражає своєю стійкістю протягом дня. А серед безлічі бездоганних кольорів — класичні чорний №10 #black, темно-сірий №15 #volcanic_ash і темно-коричневий №89 #bark та природні: глибокий синій №25 #deep_sea, оливково-зелений №65 #olive_oil, червоно-коричневий №81 #rare_earths — ти точно знайдеш свій ідеальний. Лайфхак від нас: обирай одразу декілька відтінків на всі випадки життя та не бійся експериментувати.

Кремові помади для губ

Якщо шукаєш ідеальну помаду на літо, зверни увагу на кремові помади для губ Нейчерал від ARTDECO, що містять у своєму складі не менше 80% натуральних компонентів. Вони зволожують та пом`якшують губи, а завдяки мінеральним пігментам у складі — ідеально рівно наносяться.

Тут теж кожна обере варіант собі до смаку: від ефектних червоних № 607 #red_tulip і № 625 #sunrise до нюдового № 632 #hazelnut та спокусливих шовковичного і малинового відтінків № 668 #mulberry та № 682 #raspberry. А грайливі № 643 #raisin і № 657 #rose caress у тонах трояндового дерева точно не дозволять тобі залишитись непоміченою. Усі помади насичені оксамитовим блиском.

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Пом`якшуючі олівці для губ

Зробити губи ще більш виразними та звабливими, а контур — окресленим, допоможуть пом`якшуючі олівці для губ, які чудово працюють в тандемі з помадами колекції. Завдяки міксу натуральних олій, восків і рослинних жирів, що поєднані у складі за особливим рецептом, вони зволожують губи, живлять їх та підвищують еластичність шкіри.

Універсальні кольори олівців чудово поєднуються з багатьма відтінками улюблених помад. Червоні — з № 8 #poppy_field, рожеві — з ніжними № 24 #clearly_rosewood і № 86 #rosy_feelings, а нюдові — з № 33 #nougat.

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Бронзатор для шкіри обличчя

Вже декілька сезонів поспіль сяюча шкіра залишається головним б`юті-трендом, від якого у захваті абсолютно всі. Як відтворити цей ефект, щоб виглядати максимально природно та звабливо?

За допомогою світловідбивного триколірного бронзатора для шкіри обличчя Нейчерал у відтінку № 3 #bronzing_hues, що надає шкірі неперевершеного відблиску та сяяння.

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Пудрові шовкові рум`яна

Освіжити обличчя та надати шкірі здорового сяяння можна також за допомогою пудрових шовкових рум`ян з колекції Green Couture. Як і бронзатор, вони містять у складі 90% натуральних інгредієнтів, серед яких олія ксименії — вона омолоджує шкіру, відновлює її та робить візуально довершенішою.

Нанось на обличчя зовсім трішки рум`ян, щоб надати шкірі ледь помітного відтінку, або ж трішки більше, якщо хочеш, щоб колір був насиченим. Свіжий персиковий тон можна створити за допомогою відтінку № 20 #terracotta_cheeks, а романтичного рожевого можна додати з відтінком № 40 #field_of_roses.

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Універсальний пензлик для пудрових текстур

Знайти ідеальний пензлик для щоденного макіяжу — завдання не з простих, і ти вже точно встигла протестувати немало варіантів. Впевнені, на універсальному пензлику для пудрових текстур з колекції Green Couture твої пошуки закінчаться.

Суперзручний та якісний, він складається зі щільних екологічно чистих синтетичних волокон і гарантує максимально ніжне нанесення улюбленої косметики під час щоденного макіяжу. Скруглена форма ворсу дозволяє робити надзвичайно м`які контури. Пензлик придатний і для розсипчастих, і для пресованих текстур.

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Ще декілька причин придбати засобити з нової колекції Green Couture від ARTDECO:

Продукти Green Couture не містять у своєму складі мінеральних олій, парабенів, силіконів, ПЕГ-сполук, тальку, інгредієнтів тваринного походження і ГМО.

Підходять для чутливої шкіри, безпечні для тих, хто носить контактні лінзи. Сумісність засобів зі шкірою підтверджена дерматологами.

Для паковання всієї колекції ARTDECO Green Couture використано екологічно чисті матеріали. Так, футляри помад на 40% складаються з рисового лушпиння. Для упаковок використовується картон із сертифікатом FSC Mix (це означає, що замість дерева, яке використали для виготовлення картону, посадять нове). Етикетки виготовляються зі 100% переробленого поліетилену, а друк на водній основі нетоксичний та безпечний.

Нова колекція ARTDECO Green Couture — це більше, ніж просто якісна косметика. Це вибір довіритися природі й бути прекрасною. Це вибір подбати про планету, яка так багато нам дає! Це вибір свідомого споживання. Приєднаєшся?

Артдеко. Грін Кутюр. На правах реклами. Парфумерно-косметична продукція. ТОВ «Егзагон». Тел. (044) 33-77-000, www.hexagone.ua