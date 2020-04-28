Красочные плащи и модный оверсайз: главные street style тренды 2020 в первой коллаборации POUSTOVIT х INTERTOP

Мода / Fashion news 28 апреля 2020

Cosmo

Бренд INTERTOP представил свою первую коллекцию одежды, созданную совместно с POUSTOVIT. Результат их работы — красочная и по-настоящему весенняя коллекция, ярко демонстрирующая главные street style тренды сезона.

Первая часть коллекции POUSTOVIT х INTERTOP уже доступна к заказу! В нее вошли разноцветные плащи нежных пастельных оттенков, оверсайз-футболки и стильные худи-унисекс.

Также бренд представил лукбук коллекции, снятый в Париже. Парижская баскетбольная площадка Pigalle была выбрана в качестве локации для съемки лукбука неслучайно, ведь это место, где встречаются городская культура, современное искусство и спорт. Летний дроп коллекции поступит в продажу уже в мае.

Коллекцию POUSTOVIT х INTERTOP отличают качественные ткани, unisex дизайн, смелые принты и трендовые цвета. Создатели коллекции вдохновлялись хайкингом и городскими пешеходами. Это история о мечте, о путешествиях и пеших походах, о реках, водопадах и радугах.