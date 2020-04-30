Красота по-шведски: новый бренд косметики The One Stockholm, о котором уже говорят все

Красота / Новинки
30 апреля 2020
Cosmo

В вопросах бьюти все уже давно обратили внимание на шведскую косметику. Во-первых, это красиво и смело. А еще — технологично, актуально и невероятно комфортно. Шведское представление о красоте полностью отображает бренд The One Stockholm, в котором сочетается все то лучшее, за что шведские бьюти-продукты полюбили во всем мире. Рассказываем о двух революционных продуктах этого бренда, которые перевернут твое представление о макияже.

Адаптивная тональная основа The One Everlasting Sync SPF 30

Не знаем, как ты, а мы всегда мечтали о тональной основе, которая будет выглядеть на все сто в любых условиях — как под жарким солнцем, так и на ветреных снежных склонах. И, кажется, эта бьюти-мечта наконец-то стала реальностью! Инновационная тональная основа The One Everlasting Sync SPF 30, представленная Oriflame, адаптируется к потребностям твоей кожи и окружающей среде. Как это работает? Все максимально просто, а потому гениально — когда влажность воздуха повышена, умная технология Skin Responce поглощает влагу из окружающей среды, накапливая ее излишки. А когда воздух сухой, технология отдает влагу твоей коже, не допуская пересушивания. Таким образом основа всегда работает на максимум, и не только делает кожу визуально совершенной, но и учитывает все ее потребности.

Среди важных бонусов — полуматовая основа очень легко и комфортно наносится и держится на коже продолжительное время (30 часов). Она не теряет насыщенность и не стирается от легких прикосновений, не оставляет следов на одежде и телефоне. Водостойкая основа устойчива в любое время года — она защищает кожу от снега, проливного дождя и, благодаря фильтру SPF30, от воздействия солнечных лучей.

Широкий выбор палитры из 10 оттенков с теплым, холодным или нейтральным подтоном позволяет подобрать идеальный тон, который будет близок естественному цвету кожи.

Тушь с эффектом кошачьих глаз The One Tremendous

Еще одно поистине революционное бьюти-средство в линейке бренда The One Stockholm — тушь с эффектом кошачьих глаз The One Tremendous от Oriflame. Она помогает создать яркий и выразительный взгляд, и придает ему особую кошачью «хитринку» благодаря объемным и удлиненным ресницам во внешних уголках глаз. Такой эффект возможен благодаря эксклюзивной щеточке «песочные часы», которая удлиняет ресницы во внешних уголках глаз при помощи плавного эргономичного изгиба, мягких щетинок и скругленного кончика.

Формула туши содержит два типа фибры. Одна из них — в форме сердец — легко обхватывает каждую ресничку, а другая — микрофибра — создает экстремальный объем и утолщает ресницы. 

«Новая линейка The One Stockholm полностью переворачивает сознание всех ценителей качественной декоративной косметики. Все продукты максимально простые в использовании для любой девушки, и при этом полностью адаптированы под все требования профессиональных визажистов.

Меня приятно поразило идеальное соотношение пролонгированной стойкости тонального средства и карандашей-подводок (до 30 часов безупречной носки), высокой пигментированности средств для перекрытия всех несовершенств и при этом легкие, комфортные для лица текстуры. Кожа чувствует себя прекрасно в течении всего дня, проверено лично.

К тому же, мне нравится огромная палитра оттенков, которые можно адаптировать под любой температурный цветотип внешности и воплотить даже самые креативные идеи! Причем в составе средств теперь повышенное содержание уходовых компонентов, которые позволяют нам смело заявить, что качество этих профессиональных продуктов значительно превышает их демократичные цены. Такого еще не было! Это однозначно революция в косметическом сегменте Oriflame и на мировом рынке в целом»,говорит официальный визажист «Орифлэйм Украина»  Диана Кулькова.

К слову, инновационные продукты бренда The One Stockholm будут использовать лучшие визажисты страны в Битве визажистов Oriflame Beauty Award, которая возвращается этой весной и будет масштабнее, чем когда-либо! Десять лучших визажистов, которые пройдут все этапы конкурса, сразятся в главной бьюти-битве в Киеве и примут участие в спецпроекте журнала Cosmopolitan. А два победителя получат возможность пройти авторский курс в Институте макияжа в Стокгольме.

Участником может стать любой желающий визажист: как новичок, так и профи. Главное условие – использование смелого и модного бренда декоративной косметики The One Stockholm. Подать заявку на участие и ознакомиться с полными условиями конкурса можно c 15 апреля по ссылке.

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