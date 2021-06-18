Все хорошеет: редкое появление Адель — без макияжа и в потрясающей форме

Звезды / Новости 18 июня 2021

Cosmo

Уже довольно долгое время Адель не появляется на публике, и точно так же редко радует поклонников новыми фото в инстаграм. И очень зря, ведь наблюдать за бьюти-трансформациями певицы и ее новыми проектами — чистое удовольствие и вдохновение.

Впрочем, иногда звезда все же делает исключения и появляется в публичном пространстве — хоть и не всегда по радостным поводам. Так, к примеру, на днях Адель записала видео в поддержку пострадавших и семей погибших во время пожара в жилом доме Гренфелл-Тауэр (Grenfell Tower) в Лондоне, который случился 14 июня 2017 года.

«Сегодня исполняется четыре года со дня пожара в башне Гренфелл, и до сих пор остается так много вопросов, на которые нет ответа! Процесс идет слишком долго, и никто так и не был привлечен к ответственности за события той ночи. Я очень надеюсь, что в следующем году у вас будут ответы, которые вам необходимы. Я люблю вас. Увидимся скоро. Оставайтесь сильными. Мы все с вами», — обратилась к пострадавшим певица.

В ролике звезда появилась в домашней обстановке, без мейкапа и укладки — и выглядела отлично. Мы скучали!