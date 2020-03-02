Крис Дженнер рассказала, кто из ее дочерей следующей станет мамой

Звезды / Новости
2 марта 2020
Cosmo

Крис Дженнер счастливая бабушка 10-ти внуков. Практически у каждой из ее дочерей есть дети, однако, это вовсе не значит, что пополнения в семействе Кардашьян-Дженнер не предвидится. Так, совсем недавно на шоу Еллен Дженерис женщину спросили, кто же из ее дочерей следующей может стать мамой.

Крис, не задумываясь, ответила Кортни. Но потом добавила: «Может быть Кайли. Хотя нет. Я думаю, Кортни». Многие фанаты сразу же связали этот ответ со слухами вокруг личной жизни Кайли Дженнер. Однако, правда это или нет, мы пока не знаем.

В любом случае, это была бы прекрасная новость. Поэтому ждем каких-либо подробностей.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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