Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер показали первое фото новорожденной дочери

Звезды / Новости 11 августа 2020

Cosmo

Вчера стало известно о пополнении в еще одной звездной семье: Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер впервые стали родителями. Об этом СМИ случайно сообщил брат Кэт, Патрик, попутно рассекретив пол ребенка — у пары родилась девочка.

Сегодня молодые родители официально подтвердили новость. Крис Пратт опубликовал у себя в Инстаграм первое фото новорожденной дочери и рассказал, как они с супругой назвали малышку.

«Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери Лайлы Марии Шварценеггер Пратт. Сложно представить большую радость. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно. Мы очень счастливы», — подписал трогательное фото с крошечной ручкой актер.