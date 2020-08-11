Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер показали первое фото новорожденной дочери

Звезды / Новости
11 августа 2020
Cosmo

Вчера стало известно о пополнении в еще одной звездной семье: Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер впервые стали родителями. Об этом СМИ случайно сообщил брат Кэт, Патрик, попутно рассекретив пол ребенка — у пары родилась девочка.

Сегодня молодые родители официально подтвердили новость. Крис Пратт опубликовал у себя в Инстаграм первое фото новорожденной дочери и рассказал, как они с супругой назвали малышку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от chris pratt (@prattprattpratt) 10 Авг 2020 в 8:42 PDT

«Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери Лайлы Марии Шварценеггер Пратт. Сложно представить большую радость. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно. Мы очень счастливы», — подписал трогательное фото с крошечной ручкой актер. 

 

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