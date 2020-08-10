Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер впервые стали родителями

Звезды / Новости 10 августа 2020

Cosmo

Бэби-бум продолжается! На днях стало известно о пополнении в еще одной звездной семье: Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер впервые стали родителями. По слухам, у пары родилась девочка.

Сами молодые родители пока не комментируют новость, о которой стало известно по чистой случайности. Журналист одного из изданий, встретив брата Кэтрин на улице, спросил его о будущей роли дяди, а Патрик в ответ проговорился, что он УЖЕ активно выполняет свои обязанности, как и Крис и Кэтрин. В руках у него при этом был подарок, перевязанный розовой лентой, из чего можно сделать вывод, что у Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер родилась дочь. Поздравляем!