Крисси Тейген рассказала о состоянии после выкидыша: «Когда я смотрю в зеркало, думаю о том, чего лишилась»

Звезды / Новости
24 декабря 2020
Cosmo

Осенью 2020-го, когда все СМИ пестрили новостями о звездных беременностях, среди них была одна грустная: Крисси Тейген и ее муж Джон Ледженд потеряли ребенка. Крисси рассказала об этом в инстаграм-посте, пытаясь поддержать и себя, и всех женщин, которые оказывались в подобном положении. 

И хотя уже прошло время, звезда все еще не оправилась. У себя в инстаграм Крисси снова обратилась к подписчикам, рассказывая о своем состоянии после выкидыша: 

«Это я и мое тело, снимок сделан только вчера. Я больше не беременна, у меня по-прежнему есть животик. И каждый раз, когда я смотрю в зеркало, думаю о том, чего лишилась. Но я горжусь тем, какой стала из-за этого. 

Мне очень нравилось быть беременной и грустно, что я больше не смогу выносить ребенка. Мне повезло, что у нас есть двое чудесных детей, которые постепенно превращаются в маленьких взрослых», — написала Крисси.

До слез. 

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Фото: instagram @chrissyteigen
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