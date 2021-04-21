Кто он: новый бойфренд Билли Айлиш

Звезды / Новости 21 апреля 2021

Cosmo

Пока наши любимые звездные пары расстаются, в личной жизни Билли Айлиш тоже происходят кардинальные перемены — к счастью, не грустные, а совсем наоборот. Так, за последнее время звезда уже несколько раз была замечена в компании таинственного незнакомца — влюбленные обнимались и явно наслаждались компанией друг друга (фото ищи здесь). Как выяснили западные СМИ, избранником певицы стал молодой актер, сценарист и автор собственного подкаста Мэттью Тайлер Ворс.

Сама Билли слухи о своем новом романе никак не комментирует, а Тайлер и вовсе закрыл свои соцсети — видимо, чтобы избежать чрезмерного интереса со стороны поклонников певицы.

Что же, будем ждать новостей!