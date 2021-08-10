Кто он: новый бойфренд Лили-Роуз Депп

Звезды / Новости
10 августа 2021
Cosmo

Поклонники Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе, которые расстались еще весной прошлого года, до сих пор надеялись на воссоединение пары. Однако, похоже, что каждый из них все же решил идти своей дорогой. Уже через несколько месяцев после расставания актер был замечен за страстными поцелуями с Эйсой Гонсалес (эти отношения продлились недолго, но все же имели место быть), а на днях стало известно о новом романе Лили-Роуз.

Так, избранником 22-летней дочери Джонни Деппа стал 29-летний актер Остин Батлер, которого ты могла видеть в сериале «Дневники Кэрри». На эксклюзивных фото, опубликованных Daily Mail, влюбленные целуются после ужина в компании друзей.

Как тебе эта парочка?

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Как быстро сесть на

шпагат: эффективный комплекс упражнений
Реклама
Читайте также
1
Как носить твид летом: показывает Кристин Дэвис
2
Розовое пальто, как у Сары Джессики Паркер в продолжении «Секса в большом городе», — идеальный выбор на начало сентября
3
Рэйчел Вайс показала главный модный маст-хэв будущей осени
4
10 звезд, которые родили после 40 лет
5
Made in Italy: як пройшов День італійського дизайну в Києві
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Теперь официально: на принца Эндрю подали в суд за изнасилование несовершеннолетней

Непростые времена для всей королевской семьи продолжаются. 

Звезды / Новости

Модель Эрика Пелосини, которая загорала топлес с мужем принцессы Евгении, прокомментировала скандальные фото

Подробности из первых уст.

COSMO / Тренды

Как быстро сесть на шпагат: эффективный комплекс упражнений

Выполняйте следующий комплекс упражнений в домашних условиях.
Звезды / Новости

Райские острова: стало известно, где проводят отпуск Кейт Миддлтон и принц Уильям

Любимое место супругов. 

Звезды / Новости

Мимими: Меган Маркл впервые показала дочь в новом видео

Очень трогательным способом. 

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости

Как Кейт Миддлтон, Елизавета II и другие члены королевской семьи поздравили Меган Маркл с 40-летием

Потепление в семье? 

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Владимир Дантес выпустил трогательное видео, посвященное 10-летней годовщине знакомства с Надей Дорофеевой

Мимими дня!

Читайте также
1
Сквалан в косметике: что это такое и зачем он нужен вашей коже
2
Как справиться с сухостью губ
3
Катя Осадчая продемонстрировала свой округлившийся живот на отдыхе
4
Фермерская жизнь: Мадонна на отдыхе с бойфрендом
5
Чем орех макадамия полезен для женского здоровья
Звезды / Новости

Фотофакт: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер впервые стали родителями

Поздравляем!

Звезды / Новости

Мать принцессы Евгении Сара Фергюсон прокомментировала скандальные фото Джека Бруксбэнка в компании моделей

Дела семейные. 

Звезды / Новости

Богиня: Дженнифер Энистон примеряет сексуальные образы и демонстрирует безупречную фигуру в новой фотосессии

Само совершенство!  

Звезды / Новости

Джонни Депп одержал победу в важном суде против Эмбер Херд

Война продолжается. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Это интересно

Спустя 20 лет: Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг снова вместе на фото со съемочной площадки нового «Секса в большом городе»

Как мы скучали!

Звезды / Новости

Звезда «Гарри Поттера» сыграет королеву Елизавету II в новых сезонах сериала «Корона»

Как тебе выбор? 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Скандал в королевской семье: муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк был замечен на яхте в компании моделей

Проблемы в раю.   

Звезды / Новости

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney

Скандал в мире кино. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

СМИ: Джордж и Амаль Клуни снова станут родителями

Радостные новости!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.