Кто он: новый бойфренд Лили-Роуз Депп

Звезды / Новости 10 августа 2021

Cosmo

Поклонники Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе, которые расстались еще весной прошлого года, до сих пор надеялись на воссоединение пары. Однако, похоже, что каждый из них все же решил идти своей дорогой. Уже через несколько месяцев после расставания актер был замечен за страстными поцелуями с Эйсой Гонсалес (эти отношения продлились недолго, но все же имели место быть), а на днях стало известно о новом романе Лили-Роуз.

Так, избранником 22-летней дочери Джонни Деппа стал 29-летний актер Остин Батлер, которого ты могла видеть в сериале «Дневники Кэрри». На эксклюзивных фото, опубликованных Daily Mail, влюбленные целуются после ужина в компании друзей.

Как тебе эта парочка?