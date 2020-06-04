Кто он: новый парень Кендалл Дженнер

Звезды / Новости 4 июня 2020

Cosmo

24-летняя Кендалл Дженнер нечасто делится в соцсетях или интервью подробностями своей личной жизни. По традиции, недавно возникшие слухи о своем романе с 23-летним баскетболистом Девином Букером, выступающим за клуб «Финикс Санз», модель также не подтверждала и не опровергала. Ответ на вопрос, действительно ли молодые люди вместе, дали инсайдеры в интервью изданию Us Weekly.

«Сейчас они встречаются, однако пока речь не идет о серьезных отношениях. Вокруг нее столько мужчин, что это просто безумие», — сообщили они.

Напомним, не так давно Кендалл и Девин были замечены вместе во время автомобильного путешествия в город Седона. Тогда папарацци запечатлели их во время одной их остановок — по словам очевидцев, уже тогда звезды, знакомые не первый год, вели себя как влюбленные.