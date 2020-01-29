Кто он: новый парень Рианны

Звезды / Новости 29 января 2020

Cosmo

Только мы написали о том, что после расставания с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем Рианна снова в активном поиске, как западные СМИ сообщили, что у певицы появился новый бойфренд. Так, по информации издания The Sun, красотка встречается с рэпером A$AP Rocky. За последнее время звезды не раз были замечены вместе, и, как утверждают инсайдеры, даже провели вместе ночь в одном из отелей Нью-Йорка.

«Они действительно наслаждаются обществом друг друга и не воспринимают свои отношения слишком серьезно. Она не забегает наперед и не думает о том, есть ли у них будущее. Сейчас она просто одинокая девушка, которая хорошо проводит время», — говорят источники, приближенные к Рианне.

Впрочем, пока звезды свой роман никак не комментируют. Будем ждать новостей!